黃偉哲呼籲「防疫要比氣長」，希望大家繼續堅持落實防疫。（台南市衛生局提／曹婷婷台南傳真）

全球新冠肺炎疫情隨著進入秋冬也出現傳染高峰，台灣今起執行「秋冬防疫專案」，8大場所一律均需配戴口罩，台南市長黃偉哲一大早到台南火車站宣導秋冬防疫，他強調，台灣目前為止防疫做得好，「防疫要比氣長」，呼籲大家繼續堅持落實防疫，更發放印尼文與越南文衛教單張給外籍移工，宣配戴口罩的重要。

黃偉哲表示，台灣從上半年至今，防疫工作一直做得很好，所以，千萬不能在這個時候出現破口，根據中央流行疫情指揮中的規定，進出車站大廳也要強制戴口罩，雖然大家搭高鐵已養成戴口罩習慣，但在台鐵有很多是短時間通勤族，大家反而會疏忽，所以特別選在台南火車站宣導。

同時，針對目前印尼疫情嚴重，台灣12月4日起將暫停印尼移工來台14天，台南市也會找出移工平常聚會的地方，像是車站、公園等，加強宣導防疫。

黃偉哲表示，防疫不能有破口，否則就會前功盡棄，他舉最近從英國返台的女學生為例說明，知道自己已被檢出陽性卻硬要搭機返台，且入境未告知陽性，只說有症狀，指揮中心已考慮開罰15萬元，他說，該名女學生隱匿害很多與她同機者都要隔離。他表示，台灣已經210天以上沒有本土病例，一定要珍惜這個成果。

目前全球累計6277萬人次感染，致死率約2.33％，台灣連日也持續有境外移入個案出現，11月30日甚至有新增24例境外移入COVID-19病例，目前台南移工有4萬3322人，社福移工1萬6571人，針對中央政府規定12月4日起暫停印尼籍移工來台2周造成影響，如有急需相關人力支援，社會局服務人員可以提供暫時支援。

(中時 )