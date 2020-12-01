美國前總統歐巴馬(Barack Obama)最近在網路節目談起湖人球星詹姆斯(LeBron James)，他認為詹姆斯已經是史上第2人，還沒有追上麥可喬丹(Michael Jordan)。然而他看好詹姆斯還能繼續打下去，最後仍有機會超越喬丹。

身為芝加哥球迷，歐巴馬自然是公牛隊支持者，他80年代從大學畢業搬回芝加哥，想去看喬丹比賽但買不起門票。「我那時候破產了，連打折的門票都負擔不起。」歐巴馬夫妻當時背負著12萬美元學貸，遺憾錯過喬丹飛天遁地的年代。

歐巴馬說：「LeBron正朝向史上第一快速推進，他還沒登頂，他的職業生涯尚未結束，我們不知道他最後能拿幾枚戒指。我曾在他的節目說過，LeBron最厲害的就是他的持久力。他的狀態似乎都沒有下滑，我知道他有很多治療和養生術，那些在Michael的年代所沒有的東西。但他仍然是個怪物，看來他的狀態能保持到40歲，我們得把這些因素也計算進去。」

當年喬丹的運動能力是前所未見，不過他高一時太矮被校隊刷掉。詹姆斯則是在高一就長到195公分，每項進攻數據都領先全隊，教練稱讚他「有無限的潛能」。如歐巴馬所說，詹姆斯從青少年時期到今天都是個怪物。

(中時新聞網)