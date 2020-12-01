蔡政府將防疫當反中操作，學者認為，兩岸關係尖銳衝突不斷，已瀕臨「冷熱戰」狀態，雙方民意都已明顯衝撞，雖然美國新任總統拜登就任後，普遍認為美中關係將趨緩，兩岸關係也可能逐漸和緩，但仍充滿未定之數，陸生政策是否恢復開放，存在可能性，還是不明朗。

本次陸生返台過程可謂歷盡千辛萬苦，回想起這段經驗，政大李姓碩士陸生直說，等待回台灣的過程，焦慮萬分，「壓力大到睡不著覺」，像他這樣畢業於台灣的大學，選擇回到台灣讀碩士班的陸生，少之又少，當時認為返台無望，不少同學乾脆休學或退學，到其他國家繼續學業，或是由台灣的母校郵寄畢業證書，基於生涯規畫需求，不願意也沒有時間成本再到台灣，還得花大筆費用與時間隔離。

李姓陸生說，兩岸關係不好，政局可能隨時出現變化，寒假將至，擔心假期如果回家，兩岸再發生問題，因此他與多數陸生一樣，農曆新年打算不回家過年，「我媽有點難過，不知道什麼時候能見到我。」

另一名政大大陸女博士生則認為，這次陸生回台，陸方也幫忙不上忙，兩岸關係幾乎全斷，大陸各省市台辦也無從協助；她更認為，此時陸生在兩岸很像是「第三種人」，大陸認為陸生親台，有時候甚至被大陸網友貼上台獨的標籤，台灣人又認為陸生是大陸人，「變成兩邊不是人，很尷尬。」

論及陸生政策，東海大學政治學系與通識中心合聘教授潘兆民認為，拜登就任後，中美關係可能趨緩，連帶的外溢效應，讓兩岸關係可能較為緩和，在此前提下，陸生來台等兩岸學術交流都有「恢復的可能性」。

不過潘兆民認為，在台灣內部來說，行政院長蘇貞昌是關鍵人物，在其麾下，蔡政府的兩岸政策依舊是尖銳衝突，甚至現在已瀕臨「冷熱戰」狀態，就此情況而論，陸生開放政策仍舊不明朗。

(旺報 )