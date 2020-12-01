針對改裝車輛、超速行駛及酒後駕車，金城分局近期加強夜間佈署，在轄內易肇事路段實施「口袋戰術」強力執法之二。（警方提供）

金門警方強化交通安全，金城分局10-11月取締違規30件，其中酒駕即占17件，顯示仍有改善空間。隨著天泠「進補」季節來到，類似案件可能增多，將再進一步擴大臨檢，加強執法力度和密度。

針對改裝車輛、超速行駛及酒後駕車，金城分局近期加強夜間佈署，在轄內易肇事路段實施「口袋戰術」強力執法，統計10-11月共取締酒後駕車17件、改裝車輛6件和超速7件。

金城分局說明，不當改裝車體、電氣設備，可能減弱車輛安全，危及自己及其他用路人的安全，依《道路交通管理處罰條例》第18條，可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗。改裝排氣管違反「噪音管制法」部分，則可處車主或駕駛人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，另若涉觸犯《道路交通管理處罰條例》第16條、第43條，最重可處新台幣6000元以上2萬4000元以下之罰緩。

胡淑淨分局長強調，未來將採取不定期、不定時、不定點執勤方式，針對轄內易聚集危險駕車路段、時段加強取締，也希望家長多關心子女的交通安全。

(中時 )