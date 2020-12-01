港股恒指午盤收漲0.93％ 中資金融股集體上揚 12:402020/12/01 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數1日開高0.31％，隨後漲幅擴大至1％。截止午間收盤，恒生指數漲0.39％，上漲244.72點，報26,586.21點；國企指數漲1.19％，上漲125.51點，報10,671.98點。紅籌指數上漲24.56點，報3,771.75點，漲幅0.66％。恒生科技指數跌0.15％。 新浪財經報導，各類股表現方面，航空股、陸資金融概念股普遍上揚。 (工商 ) #上揚 #午盤 #收漲 #中資 #集體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融類股發力 A股三大股指午盤收漲逾1％ 12:112020/12/01 財經 台股早盤大漲近137點 收復10日線和5日線 10:302020/12/01 財經 熱門股－農林 行情升溫價量齊漲 04:102020/12/01 證券．權證 新興亞股續吸金 印度領風騷 04:102020/12/01 投資理財 《韓股》經濟數據亮眼 KOSPI上漲動力添柴 11:412020/12/01 財經 12月交易首日 台股開高 大漲一度逾百點 09:202020/12/01 財經 台灣權王－行情火熱 中鋼、中鴻吃補 04:102020/12/01 證券．權證 《日股》多頭整隊再攻 日經晨大漲近400點 11:252020/12/01 財經 《美股》憂利潤縮水 Zoom盤後下挫5％ 11:252020/12/01 財經 《美股掃瞄》美股收黑 道瓊指數創史上最大月漲幅 11:252020/12/01 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 《台北股市》台股「光」芒耀眼 明年萬五不是夢？ - 證券 - 時報資訊 MSCI甩尾發威！台股首見4,000億天量 - 財經要聞 - 工商時報 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 比特幣3年前慘案重演？末日博士狂炸12推文警告散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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