香港恒生指數1日開高0.31％，隨後漲幅擴大至1％。截止午間收盤，恒生指數漲0.39％，上漲244.72點，報26,586.21點；國企指數漲1.19％，上漲125.51點，報10,671.98點。紅籌指數上漲24.56點，報3,771.75點，漲幅0.66％。恒生科技指數跌0.15％。

新浪財經報導，各類股表現方面，航空股、陸資金融概念股普遍上揚。

(工商 )