前行政院發言人丁怡銘涉嫌《食安法》一案，中正一警方在處理時疑似特權禮遇，引發外界抨擊、質疑，分局長陳明志的女兒還在網路留言，批評媒體亂報，陳明志1日受訪表示，他想對整起事件鄭重道歉，還已向女兒說重話，應該尊重不同的意見和聲音，「若再有一次，不要再叫我爸！」

女兒護爸譙媒體 中正一分局長道歉撂重話：再犯就不要叫我爸

youtuber陳侑敏是中正一分局分局長陳明志的女兒，得知父親身陷特權替身保護丁怡銘後發表限時動態，批評記者玻璃心。（圖：翻攝自陳限時動態）

陳明志表示，自己女兒在網上用不雅字眼罵媒體，他是在新聞出來後才知道，女兒並不了解他在11月29日的工作狀況，自己揣摩就在IG發文，時間、順序、過程都不太對，連帶造成外界誤會。

他表示女兒貼文除了內容有誤外，一些用字譴詞也很沒禮貌，是「大不敬，他已告誡女兒，應該學習更有修養，要尊重不同的聲音。

此外，陳的女兒是youtuber，被查出曾拍攝市警局的宣導影片，也被外界翻出質疑，是否自肥女兒，對此陳明志也解釋，女兒陸續拍過1支萬安演習、2支交通安全宣導，前者是拍完他才知道。

交通宣導短片，雖然是他任職交通大隊長時拍攝，但也是業務單位自行尋找「平價網紅」，輾轉找到女兒的團體，2支影片價格為1萬元，並非外傳的4萬元，真的沒有利益輸送的問題，若造成觀感不佳，他願檢討改進。

陳最後強調，已重話念過女兒，他覺得很愧咎沒教好女兒，以後不能在不了解事情狀況下，隨意發文指責他人可，若再犯就別叫他爸爸了。

(中時新聞網)