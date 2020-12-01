環保署今天說，聲音照相執法將於明年元旦在全台正式上路，指定速限範圍內噪音超標可處新台幣1800元至3600元；若經聲音照相偵測車輛改裝沒有經過認證，依法可處3000至3萬元。

行政院環境保護署今天舉辦「好膽麥照！聲音照相明年元旦開拍」記者會。環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕表示，聲音照相將在明年1月1日全台同步上路，違規可處1800元至3600元；如果經聲音照相偵測車輛改裝未經過認證，通知到檢確認後會依噪音管制法處3000至3萬元。

蔡孟裕指出，根據規定，在道路速限小於50公里處，聲音管制標準為86分貝、50至70公里處為90分貝；考慮正常使用車輛分貝數不會超過90分貝，因此一般駕駛不用擔心；另外在聲音照相設置處前會有警示標語，如同測速照相般，提醒民眾注意。

為避免民眾疑慮，部分情境下不會直接開罰。蔡孟裕說明，如風速超過每秒5公尺以上、或是下雨等不良天候、有較高噪音的狀況就不會直接開罰，但各環保局還是可通知該車輛進行檢測，是否有不當改裝。

另外，蔡孟裕說，如果車流量大時，沒辦法辨識是哪台車的噪音，執法就會有疑慮，這樣的情形會以車牌辨識的方式，通知車主到檢處理。執行公務的車輛，如救護車、消防車不罰；宣傳車若是擴音喇叭音量過大，是依擴音設施標準開罰。

環保署表示，全台的陳情案件，六都就占8成，剩下的2成則散布在其他縣市；接下來聲音照相器材設置包含固定式與活動式，主要會以敏感點位、或陳情熱區為優先地點。

環保署指出，為完備法律授權，已於10月公告「機動車輛行駛噪音量測方法-影像輔助法」；11月會銜交通部修正發布「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」。

環保署表示，為確保科技執法設備精確度以及公正客觀性，已訂定執法設備認證、驗證及查驗等3程序。設備所使用的噪音計必須通過標準檢驗局檢定認證，且每2年檢定1次；系統必須經過環保署認可的噪音法規實驗室比對測試驗證，每年1次；聲音校正器應通過國家量測標準實驗室驗證，每3天校正1次；聲音照相系統每5分鐘與國家標準時間對時校正。（編輯：張雅淨）1091201

(中央社)