誠正中學桃園分校上周六又爆學生失控動粗，17歲周姓學生日前亂拆鐵床跟水龍頭遭制止，上月28日下午趁打開舍房讓學生洗衣脫水時，夥同同房的呂姓學生攻擊管理員，導致管理員頭、眼都挫傷，管理員也驗傷，院方依規定將2生依妨害公務罪嫌函送桃園地檢署。

誠正中學桃園分校周姓和呂姓學生，上周六傍晚5點多，趁1名管理員開舍房讓2人洗衣、晾衣服時，趁機徒手攻擊管理員，管理員無招架之力，只能手抱頭護體，趕緊按下警報鈴，其他管理員聞聲趕至，將2生分開，但管理員頭部和眼部仍傷痕累累。

校方指出，案發前一天17歲周姓少年趁隙亂拆舍房鐵床，還破壞水龍頭，導致自來水亂噴，管理員曾口頭告誡糾正，並要求清理乾淨，引發少年不滿認為「管太多」，才夥同同房的17歲呂姓學生攻擊管理員，校方依校規告誡2生，罰勞動服務整理校園，並增加心理輔導。

校方指出，因管理員是值勤中遭攻擊，妨害公務是公訴罪，校方依規定得函送法辦，傷害罪部分則尊重管理員是否提告。

誠正中學桃園分校今年7月才發生霸凌、10月又有學生不滿熄燈管教暴動「全武行」，接連發生辱罵、攻擊教職人員事件，有管理員感嘆只有肉身，連防身盾牌都沒有，且鬧事的學生至今未有司法處分，也擔憂會造成模仿效應，希望司法相關單位協助發揮矯正學生感化教育。

(中時 )