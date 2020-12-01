台灣許多明星高中都開放學生訂外食，近日外送平台foodpanda公布全台高中最愛訂外食的排行榜，以及最愛哪間手搖飲、餐廳，從榜單中發現，北一女是全台最愛訂外送的高中第一名，訂單量是第二名的兩倍量之多，真的超級愛叫外送。

北一女登上最愛訂外送的高中第一名。(翻攝自 foodpanda臉書)

Foodpanda在臉書表示，全台20所高中裡，最愛訂熊貓的高中前三名為北一女、成功高中、師大附中，從圖上可以看出，北一女的訂單量高居第一，是第二名成功高中的兩倍，超級驚人！網友們指出，這是因為總統府前面根本沒有餐廳，連便利商店都沒有，跟沙漠一樣。過去報導過，北一女每到中午校門口就遭熊貓的機車佔領，像車聚一樣都在等著學生取餐，成為一個奇觀。

而高中生最愛手搖飲第一名由50嵐獲得，是建中、北一女、師大附中等9所學校的高中生最愛飲料店，第二名清新福全，第三名大苑子是台南高中生的最愛，讓網友笑說「所以大苑子很甜！」

此外，Foodpanda也公布高中生最愛訂的連鎖餐廳，冠軍毫無疑問由麥當勞奪下，是高中生最愛訂的外食，而北一女、成功、松山則鍾愛連鎖丼飯SUKIYA，竹科實中則是摩斯漢堡的大戶。

榜單公布後讓網友們超羨慕「現在高中生真爽，想當年只能一直吃合作社到畢業…」、「表妹師大的，據她說班上真的很常點熊貓」、「聽姪女說，午餐前會聽到班上大聲公在喊『欸訂熊貓啊！』」、「學渣表示羨慕學霸可以點外食」。

高中生最愛手搖飲，第一名為50嵐。(翻攝自 foodpanda臉書)

高中生最喜歡的連鎖餐廳，第一名是速食店麥當勞。(翻攝自foodpanda臉書)

(中時新聞網)