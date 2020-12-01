臉書周一宣布收購客戶關係管理（CRM）新創公司Kustomer。

總部位於紐約的Kustomer成立於2015年，根據Crunchbase調查，該公司已經募集約1.735億美元資金。消息人士透露，該交易金額略高於10億美元。

經由這項交易，臉書將提供使用其服務來打廣告與銷售商品的小型企業更多功能，以透過該社交網路的服務完成銷售作業。

CRM工具可幫助客戶透過電話、電子郵件、短訊，以及WhatsApp或Messenger等特定應用程式中的直接訊息，來管理與客戶的通訊。

收購Kustomer此類商業軟體公司對臉書而言並非尋常之舉。過去臉書主要收購以消費者為導向的公司，例如在今年5月收購GIF搜尋引擎公司Giphy，以及在2019年12月收購西班牙雲端遊戲公司PlayGiga，這些收購案通常是做為打造臉書用戶功能的基礎。

(時報資訊)