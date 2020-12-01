荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)周二將首次出席荷蘭一法院的聽證，該訴訟由環保和人權組織團體發起，要求該能源公司減少對石化燃料的依賴。
包括綠色和平、地球之友等七個團體在去年四月代表荷蘭1.7萬個市民提起訴訟，要求殼牌在2050年將溫室氣體排放降至零。這些原告表示，殼牌有意忽略國際氣候目標，對石化燃料的開發持續進行數十億的投資。
殼牌重申支持2015年巴黎氣候變遷協議，已經承諾削減其銷售的能源產品的碳排放強度，以2016年的基礎將在2035年降低30%，到2050年降低65%。
但人權團體要求在2030年至少要比2019年降低45%。
環保團體的信心來自於Urgenda事件，去年荷蘭環保團體Urgenda勝訴，荷蘭高等法院要求政府加速抵抗氣候變遷，並高於預期規劃的速度，快速降低溫室氣體排放。
地球之友荷蘭負責人表示，有信心讓法官最後的判決，去要求殼牌遵守國際氣候目標，停止造成氣候變遷的危害。
目前殼牌總部所在的Hague市法院已經為此案在12月規劃四場聽證會。
(時報資訊)
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