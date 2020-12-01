加拿大財政部周一宣布，加拿大計畫自2022年起對提供數位服務的公司課稅，這項措施將一直持續到主要國家就徵收數位稅提出一個協同的方法。

經濟合作暨發展組織（OECD）正在研究一體適用的方法，以確保在新冠肺炎疫情損及國家預算之際，Alphabet旗下谷歌公司與臉書等數位科技巨頭將支付其應付的稅金。

加拿大政府表示，對於遲遲無法達成協議感到擔憂。數位服務稅引發的爭議，已經促使美國川普政府揚言進行貿易報復。

這項新稅負將於2022年1月1日生效，並將持續有效，直到各國政府敲定一個通用的方法為止。從2021/22財政年度起，這項措施料將在5年內，使加國聯邦稅收增加34億加元（相當約26億美元）。

加拿大財政部長Chrystia Freeland在其秋季經濟報告中向國會表示，加拿大人希望有一個公平的稅賦制度，每個人都應公平納稅。必要時，加拿大將單方面採取行動，向大型跨國數位公司課稅，如此這些企業將如同在加拿大經營的任何其他公司一樣支付公平的稅金。

(時報資訊)