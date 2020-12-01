洲際酒店集團（IHG）於海外積極拓展麗晶酒店（Regent）據點，續第二季以換牌方式新添上海浦東麗晶酒店據點後，籌備許久的富國島麗晶酒店亦規畫在明年4月開幕迎賓。隨著麗晶酒店據點擴增，權利金收入增加，將有助增添晶華(2707)獲利成長動能。

晶華2017年與越南BIM集團簽署合作協議，於富國島西岸長灘區打造富國島麗晶酒店（Regent Pho Quoc），距離富國國際機場僅15分鐘車程，為擁有度假別墅的複合式酒店物業。酒店設有套房、別墅等不同房型，並設有宴會廳、沙龍、水療中心及6間餐廳。

晶華2018年中宣布策略結盟洲際酒店集團（IHG），將子公司RHW釋股51％給IHG，成為雙方合資公司，由IHG接手負責麗晶海外市場經營開發。晶華則保有台灣的麗晶品牌商標權及特許權，可依照IHG設立的品牌標準，在台灣持續拓展麗晶酒店據點。

富國島麗晶酒店原訂2019年開幕，在IHG接手海外市場經營開發後順延至今年底。不過，受新冠肺炎疫情蔓延全球影響，開幕時間再度遞延。按目前IHG揭露規畫進度，預計將在2021年4月開幕迎賓，成為雙方合資後在東南亞開設的首處物業據點。

展望後市，位於香港九龍尖沙咀的香港洲際酒店（InterContinental Hong Kong），已展開30年來規模最大、為期2年的裝修，預計2021年以「香港麗晶酒店」重返市場。而峇里島麗晶、吉隆坡麗晶預計2021～2022年開業，四川成都麗晶酒店則預計2023年開業。

晶華董事長潘思亮先前透露，目標在3年內在北、中、南部都會蛋黃區各開出1家麗晶酒店、以及2家度假型麗晶酒店，旗下品牌亦規畫透過籌設及換牌方式並進，持續拓展酒店據點版圖，包括中國大陸深圳、成都及日本東京均有換牌案進行中。

RHW收取全球麗晶據點總營收1.5～2％為授權費，晶華認列49％損益。據財報揭露，受新冠肺炎疫情影響，RHW今年前三季稅後淨利663.5萬元、年減44.29％，但衰退幅度已較上半年64.66％收斂，其中第三季稅後淨利383.5萬元，季增近1.19倍、年減3.81％。

(時報資訊)