桃園市議員王浩宇近日貼文攻擊連鎖賣場家樂福所販賣的美國牛肉，指其內含瘦肉精，意圖轉移執政黨決定進口美豬的焦點，儘管家樂福已貼出SGS檢驗，澄清王浩宇的指控，但王浩宇仍窮追猛打的作法引爆「罷王團體」怒火，今(1)日直接在臉書粉專上貼出三聯單，怒轟「對於造謠抹黑的議員，真的不需要客氣！」

罷免王浩宇粉專貼文指出，王浩宇這次的指控，顯然是在刻意製造社會不安，這種造謠的行為不容放任，做出行動、確實舉發才是一個良好公民應有的行為，罷免團體貼出三聯單，以「食安法及社維法」予以舉發並報案。

罷王團體指出，民眾認為市議員擁有公眾影響力，卻擅自造謠美國牛肉「全部」在飼養時都有使用瘦肉精。後來還亂指控家樂福賣場的牛肉有瘦肉精，使市民身心靈造成恐慌，也影響大眾對於家樂福品牌的疑慮，怒批王浩宇這種刻意造謠的議員，根本不需要對他客氣！

而罷免團體也呼籲，不要再忍受王浩宇這種不適任的議員了，明年1月16日一同站出來投下神聖的一票，罷免王浩宇，還給他們一個正常的市議員。

(中時新聞網)