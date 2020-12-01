民進黨桃園市議員王浩宇指稱，家樂福的飼穀飼料美國無骨牛小排含有瘦肉精，遭點名的中壢家樂福貼出SGS檢驗報告自清零檢出，不過王浩宇強調，美牛在飼養過程中都會使用萊克多巴胺，零檢出不代表沒有，爭議持續延燒。今（1）日王浩宇又表示，自己對家樂福都美牛很放心，但家樂福近期送驗的3項美國牛肉，並不包含他所購買的美國去骨牛小排。

王浩宇在臉書表示，當晚除了推薦家樂福的美國去骨牛小排之外，也把那盒牛小排買回家吃，真的超好吃，自己是議員，更是消費者，對家樂福的美牛很放心，所以不但會買來吃，也把這個優惠推薦給大家。

日前王浩宇購買家樂福美牛，因稱「有瘦肉精」引發軒然大波，隨後將文章刪除。（圖／摘自王浩宇臉書）

對於美牛是否含有瘦肉精，家樂福拿出檢驗報告自清。王浩宇指出，家樂福近期送驗的3項美牛，並不包含自己所購買的美國去骨牛小排，不能送驗一種就主張所有美牛都不含萊劑，但也強調只要符合進口標準都很安全，重點是應跟消費者說清楚。

先前有民眾打電話詢問好市多，美牛是否含萊克多巴胺，客服回應，因美牛是自己進口，每個部位殘留量不一定，若不能接受可以到外面購買紐澳牛肉。對此，王浩宇認為，好市多客服的回應就比較清楚直接，因為美牛幾乎都是萊牛，相信消費者都能夠接受。

王浩宇指出，根據美國在台協會解釋，萊牛的定義一直是養殖時曾經使用萊克多巴胺的美牛，佔了美牛的97%，但從牛肉麵事件以來，一直有政黨把零檢出，跟未曾使用混淆視聽，讓民眾誤以為在台灣未檢出就不是萊牛，這不是事實，政府也應該更清楚定義。

民進黨作為執政黨，王浩宇呼籲，應該清楚讓大家知道，過去開放的美牛，其實已經含有符合標準的微量萊克多巴胺，甚至達未檢出標準，否則只會一直被拿來政治操作。

那晚，我除了推薦家樂福的美國去骨牛小排之外，也把那盒牛小排買回家煎來吃，真的超好吃。我是議員，更是消費者，我對家樂福的美牛很放心，所以不但自己買來吃，也把這個優惠推薦給大家。 雖然家樂福近期送驗的三項美國牛肉，並不包含我所購買的美國去骨牛... 由王浩宇發佈於 2020年11月30日 星期一

(中時新聞網)