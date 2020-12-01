立委蘇震清因涉收賄案仍在收押，蘇震清妻子廖靖汝日前由蘇震清的委任律師陪同出面，質疑偵訊錄音檔出現雜訊，有被剪接、變造之疑慮，當時檢調單位聲稱有另套錄音設備，但蘇的律師調閱發現仍有雜訊，甚至完全沒聲音，蘇震清為自證清白、抗議司法不公，今由委任律師陳佳瑤發表聲明，宣布即刻起絕食抗議。

蘇震清陣營日前公布偵訊錄音檔，發現部分關鍵證詞出現雜訊，質疑錄音檔內容被「人為變造」，當時檢調單位坦承設備故障，聲稱有另一套設備，但蘇震清陣營今公布另套錄音設備內容，其中一段完全沒聲音，另一段則出現大雜訊，關鍵證詞都是空的，社會可以接受嗎？

蘇震清今委由律師代為轉達聲明，廖靖汝陪同出席記者會，蘇震清提到，截至目前為止，檢調單位已經有太多違反程序正義的作為，明顯有刻意入我於罪之嫌，從一開始就違反偵查不公開，藉由放假消息給媒體說我是搜索前14天才還款，事實是三年多前我就全部還清，郭克銘從不是我的國會助理、更不是我辦公室主任。檢調卻刻意放出總總不實消息企圖影響輿論，毀滅我的人格。

蘇震清說，依據刑事訴訟法100條之1，「訊問被告，應全程連續錄音；必要時，並應全程連續錄影。」向法院申請錄影錄音是我的司法人權，但是這些錄音錄影其中有許多地方遭遮蔽，第二套錄影錄音設備同樣有多數關鍵錄音遭受遮蔽、聽不到聲音，疑似有人為變造之嫌，調罔顧司法人權又如此輕率行事，到底是誰在潑髒水？

蘇震清認為，台灣的司法已死，因為他的司法人權被剝奪，不斷遭受妖魔化，羅織罪名，為捍衛清白，即刻起絕食抗議。

對於蘇震清宣布絕食抗議，廖靖汝邊念聲明邊拭淚說，她聽到先生要絕食抗議心如刀割，如果不是認為自己受到極大冤屈，不會做這樣決定，希望監察院及相關單位進行調查，相信司法最終能還先生一個清白。

(中時 )