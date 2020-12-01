小S最近以一襲薄殺高衩水晶內衣裝站台蔡依林巡演壓軸場，兩人最後還上演忘情之吻，讓現場歌迷尖叫不已，消息傳到微博也引來許多大陸網友討論。今(1日)小S回應網友留言，有粉絲「報喜」說：「林志玲粉絲只有1900萬，寶貝」，擁有4400多萬粉絲的小S開心虧：「那不是太好了！」

小S最近重出江湖，現身蔡依林演唱會合唱〈Mr.Q〉，小S回頭曬出這陣子為登台做的準備，不僅要控制飲食，雙腿膝蓋也因練舞、穿高筒靴子被磨紅，而小S不嫌苦，大方說：「一切就為了妳（蔡依林）！」有粉絲感概寫下：「我親愛的小s！她從來就不會佛系，只要站上舞台，她就是最耀眼的女人」。

小S回覆網友。（圖／翻攝自小S微博）

該名粉絲更說：「天賦和努力就為那一刻的發光發熱，你是最厲害的，ipss，天才女星，實力女星，說到做到女星No.1！！！」小S也感動回：「謝謝！你懂我」，另又有網友留言林志玲粉絲數輸小S，1900萬比上4400萬，小S也回應：「那不是太好了！」

小S粉絲量比林志玲多。（圖／翻攝自小S、林志玲微博）

但事實上，小S和林志玲過往其實都是「相愛相殺」的關係，兩人雖在《康熙來了》鬥嘴10多年，去年林志玲結婚便邀到小S參加，小S透露林志玲當下看到她問：「我們倆是不是合好了？」小S回當然，林志玲則感性說小S對她很重要，「我能有今天都是因為妳」，小S則讚林志玲EQ高，並提醒林志玲婚姻之路不好走，如果有想要握拳的時候，就對自己喊「志玲，加油」，笑翻眾人。

(中時新聞網)