明年是日本311大地震10週年，日本台灣交流協會今天公布獨創文宣LOGO和主視覺彰顯日台友情，並感念台灣在311大地震對日本的協助。

日本台灣交流協會表示，台灣各界在日本面臨前所未有的困難時，就像是自家的事情般地為日本擔心，一起祈禱著災區的早日復原，為東北的復興提供了許多溫暖的援助。這讓我們重新發現長期的好鄰居，很重要的朋友－台灣。台灣展現的友情，振奮了我們。這次，藉著東日本大地震10週年的機會，我們希望透過一些活動來再次向台灣各界傳達感謝的心意。

新LOGO的設計理念為：「一起創造美好、一起創造未來、一起堆砌希望。」設計蘊含連成一條希望的線，讓友誼與美好找到自由成長的方向。無論未來如何變化，日本與台灣將相互聆聽彼此需求；不管距離相隔多遠，日本與台灣都彼此分享喜悅。日台友情Always Here，永遠相互扶持、彼此幫忙。

主視覺則以LOGO中的「人」字為意象，延伸出日台友情的主視覺；透過兩人一組背抵背的動作，象徵日本民眾與台灣民眾雙方依靠、彼此信任、互相扶持的意象；主視覺內人物各表不同年齡、世代、性別、職業等多元的角色，展露出日台友情兼容並蓄，一起攜手前進、邁向未來的美好藍圖。

此次LOGO與主視覺是由台灣設計師「biaugust兩個八月」(莊瑞豪／盧袗雲) 所創作。兩位設計師分別畢業於日本武藏野美術大學以及多摩美術大學，日本之於兩位可謂設計人生的啟蒙地。而此次LOGO與主視覺，正是兩位設計師懷著對日本情感的初心所創作出的精心作品。

(中時 )