NVIDIA今天宣布成立NVIDIA Inception醫療聯盟(NVIDIA Inception Alliance for Healthcare)，醫療AI新創公司將能透過NVIDIA與其醫療產業合作夥伴的協助下，取得新的契機以規畫創新項目，並更快取得成功。

NVIDIA Inception加速器計畫橫跨90國，擁有超過6500間耕耘 AI與資料科學領域的新創公司加入，而Premier等級的成員現在可以加入GE Healthcare Edison Developer Program。透過整合GE Healthcare Edison Platform，這些新創公司能夠進入GE Healthcare的全球網路，使用該公司於160國所安裝的400萬個醫療影像、行動診斷及監測等數量龐大的設備，所創造出的2.3 億份檢查和相關資料，以擴大臨床和商業活動。

取得FDA許可的Premier等級成員亦能加入Nuance AI Marketplace診斷影像市集。Nuance AI Marketplace直接將開發人員及放射科使用者串連起來，將AI帶進放射科的工作流程中。它為 AI開發人員提供一個單一的API，將其開發出的AI解決方案，與使用Nuance PowerShare網路的8000間醫療機構的放射科醫療人員連結起來，提供放射科使用者單一的窗口進行審查、試用、驗證和購買AI模型，此舉消除了技術鴻溝，讓AI技術變得有用、可用且有人使用。

NVIDIA Inception醫療聯盟將透過特定人脈網路、AI訓練課程、技術早期試用計畫、選拔競賽，以及技術整合等方式打造全新的發展模式。成員們將獲得量身打造的訓練課程，NVIDIA也將支援成員在整個醫療影像生態系中，開發、部署與整合NVIDIA GPU加速應用。NVIDIA Inception不僅協助入選的新創公司成員將其開發成果行銷於市場上，成員們亦能直接接觸到共同客戶。這項計畫一開始會先針對醫療影像及相關配套領域的頂尖AI新創公司進行選拔。

(時報資訊)