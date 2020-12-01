「汽機車汰舊換新貨物稅減免補助」將在2021年1月7日到期，帶動買氣，11月車市很旺，車市總掛牌數達到4萬6332台，月增16.4%，年增13.8%，並改寫歷史同期新高紀錄，和泰車(2207)市占率達33.4%穩居龍頭。今年前11月車市規模達411930台，年增4.6%。

今年台灣車市因疫情反而有台商返台帶動銷售，車市超旺，前11月車市規模達41萬1930台，年增4.6%。和泰車為大贏家，和泰車代理的TOYOTA加LEXUS前11月總掛牌數達13萬4840輛，年增5.6%，市占率32.7%。

在各家車廠積極爭取下，車輛汰換補助政策可望繼續推動，行政院已經成案並送立法院審議。但立院通過前，此案是否能即時延續，沒有人能夠確定，消費者也紛紛提前購車，帶動11月新車市場買氣上升。

和泰車在國產新車熱銷帶動，11月TOYOTA加LEXUS總掛牌數達1萬5464輛，月增21.2%，年增12.2%，市占率回升到33.4%。

和泰車旗下代理的Toyota(豐田)全新國產休旅車Corolla Cross於10月12日上市後呈現熱銷，10月交車3521輛躍居暢銷車榜首，11月掛牌更達到5319台，加上RAV4及ALTIS供車增加，和泰汽車代理的TOYOTA加計LEXUS兩大品牌掛牌超過目標的1萬4000輛，達到1萬5464輛。

裕日車(2227)下半年推出新車，10月發表的房車NISSAN Sentra，11月掛牌達到1360台，也帶動裕日車旗下NISSAN 11月總掛牌達3681台，為第二大品牌。裕日車旗下NISSAN加上INFINTI總掛牌數則是3777台，市占率8.2%。

第三至第五大品牌分別是，FORD(福特)、HONDA(本田)、BENZ(賓士)。

第六大及第七大品牌為中華車(2204)旗下的MITSUBISHI、商用車品牌CMC，中華車旗下MITSUBISHI加上CMC 11月總掛牌數達4761輛，月增6.8%，年增23.9%，總市占率為10.3%。

新冠肺炎疫情未衝擊台灣車市，甚至可望創下2006年以來的車市新高紀錄。車市龍頭和泰車總經理蘇純興日前表示，今年車市需求強勁，再加上下半年大量改款新車上市，全年車市上看突破45萬輛。

(時報資訊)