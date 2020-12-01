中油前進非洲在查德奧瑞油田探採有成，該油田生產的首船原油已於11月底運抵台灣，今(1)日在中油大林煉油廠105號碼頭舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」。中油表示，奧瑞油田是中油首次以國際礦區經營人角色主導探勘，過程歷盡艱難，終於迎來第一船油，樹立海外探勘新的里程碑，亦是老中青三代油人代代傳承的成果，意義不凡。

中油於95年1月以海外石油及投資公司（OPIC）非洲公司名義，向查德石油部取得三區塊總面積近3萬平方公里的礦區探勘專屬權，歷經3年測勘於99年成功鑽獲原油。其後10年間，中油完成震測、鑽探工作，陸續發現具商業開採價值之新油藏，106年7月查德礦區奧瑞油田取得開發生產執照，正式進入25年的開發及生產期，陸續完成基地建設、地面處理設備、原油外輸管線及鑽井工程等開發工作，於109年初迎來第一桶油。

中油董事長歐嘉瑞指出，查德奧瑞礦區所生產的第一船原油今年10月從非洲喀麥隆港口輸出抵台，是中油海外探勘40年來的重大里程碑，也證明中油具備獨立探勘開發油氣資源之能力，未來將複製查德成功經驗，持續拓展具油氣資源潛力的礦區，實踐台灣能源自主的政策期許。

歐嘉瑞說，中油在查德開發過程，歷經老中青三代油人傳承、突破，從測勘、鑽探到開發生產，展現上游整合技術，並在查德推動敦親睦鄰工作，建學校、鑿水井、捐贈醫療用品及學童文具。

此外，中油還推動各項慈善公益活動，送愛到非洲，107年促成台灣路竹會醫療團赴查德義診，短短7天診治超過2千人，並與路竹會、長庚醫院共同協助兩名身障女童希薇安、派翠西亞來台手術治療，以實際行動展現國際關懷。

(工商 )