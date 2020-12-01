分析機構Counterpoint Technology Market Research報告顯示，大陸智慧手機品牌華為已成為俄國線上智慧手機銷量的第一品牌，其比例占線上銷售總額的30％。

多維新聞報導，根據研究顯示，2020年第三季俄羅斯智慧手機銷售額增長5％，由於疫情影響，網路銷售份額增長34％。俄國人線上購買最多的是華為手機，其次為小米及其附屬品牌，占比為27％，排名第三的為三星（26.3％），第四為蘋果（8.2％）。

快科技報導，目前市面上的5G智慧機平均價格為611美元，不過到2024年的時候，安卓（Android）陣營有望將5G智能機均價拉低至453美元。

研究機構Gartner高級研究總監Anshul Gupta指出，隨著大陸供應鏈接近恢復正常水準，第三季供應缺口有望得到填補。同時包括亞太和拉美在內的一些地區，也見到了市場復甦的早期跡象。

(工商 )