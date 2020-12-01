近年來智慧健康照護產業蓬勃發展，年產值破千億元，吸引電信與科技巨頭積極搶灘，是方電訊經過兩年研發，與IBM、Garmin、Dataa、health inventor、Rossmax及Hehos攜手合作的「是方i健康APP」正式上線。

是方董事長吳彥宏表示，「是方i健康APP」主要以大數據分析引擎結合地理氣象食物圖像辨識功能，針對亞太地區華人市場所蒐集得來的健康資料進行大數據分析處理，是一套針對華人市場打造的智慧健康雲管理服務。

吳彥宏強調，「是方i健康APP」目前鎖定健康管理、飲食管理及運動管理3大消費客群，正式上線之後，是方將正式投入建構健康產業生態圈，包括行動量測裝置將擴展合作夥伴，並推廣至健檢中心、健身中心、長照機構、連鎖藥局及保險公司等銷售通路，該服務並將成為是方雲端商務應用服務重要的一環。

工研院IEK預測，2020年台灣健康促進相關產值超過新台幣1,200億元。Gartner分析指出，物聯網裝置數量預估2020年成長到260億個，可望創造1.9兆美元的經濟價值，醫療照護和製造已成為前兩大主要應用領域。此外，依據iHealthcareAnalyst研究機構預測，全球醫療保健行動智慧服務市場將以年複合成長率19.7%的速度成長，明年規模將可突破390億美元。

目前市面上所推出的各類智慧健康雲服務，大多數以紀錄數據功能為主，較常忽略東方人的生理特徵、體質、飲食與生活習慣與西方人不同。是方電訊表示，相較於其他健康雲相關服務產品，「是方i健康APP」擁有健康紀錄、健康風險評估、智慧運動管理及智慧飲食管理等四大產品功能。

除此，還具備四大優勢，包括一 ，健康資訊可攜化，個人化分析報告可隨時取得，不必被侷限在特定健康管理單位，個人健康資訊可上雲端隨時存取最完整的健康記錄，結合個人使用習慣及天候地理位置，提供最適運動建議。此外，還能透過手機照相功能，將食物拍照後比對圖庫，立即提供食物種類的營養成分分析及個人化飲食建議。

二.健康大數據分析，導入的智慧分析引擎主要以符合國際衛生組織、國際臨床系統指引為基礎，進而結合生活飲食文化等習慣，整合生理特徵、健康生活習慣、體質、家庭遺傳等投入因子，是一個全方位的健康風險分析服務。

三.結合地理位置、氣象資料，即時動態分析提供使用者最佳運動建議。

四.產業應用平台：兼具垂直整合及水平健康產業結盟，在垂直整合方面，目前與Garmin、health inventor、Rossmax、Dataa、Heho等合作夥伴進行產業推廣，水平整合部分，可針對各種異質場域進行結合，提供各項加值及大數據分析服務，讓產業應用全方位延伸，形成互利的健康雲服務應用平台商圈。

是方電訊強調，健康促進管理不僅僅需要針對個人，更具備完整且健全的華人健康資料庫，藉以進行大數據分析後，才能提供使用者最適的健康促進管理建議。

(工商 )