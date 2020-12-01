行政院長蘇貞昌今日至立院備詢表示「國民黨把美豬變成毒豬，是誤導人民。」藍委洪孟楷表示，2012年民進黨蔡英文主席帶頭反美牛，說萊劑等於有毒，所以反毒牛。說萊劑不能吃的是民進黨，結果現在最雙重標準的就是民進黨。

藍委蔣萬安今日上午質詢時槓上蘇貞昌，雙方唇槍舌戰，蔣批行政院的產地標章根本無法辨識豬肉是否含萊劑，行政院至今還在騙。蘇回應，是國民黨在誤導，把美豬變成萊豬。

洪孟楷指出，衛福部長陳時中近期宣稱美豬不等於萊豬，農委會主委陳吉仲卻說產地是美國就可以分辨是否有萊劑，到底誰講的是對的？陳吉仲回應，那是國民黨講的。

洪孟楷表示，前行政院發言人丁怡銘上月說美牛就是萊牛，現在又有民進黨桃園市議員王浩宇說家樂福的美牛說是萊牛，就是因為政府部門都在誤導，產地是美國就有可能含萊劑。

洪孟楷指出，稍早蘇貞昌在答詢藍委蔣萬安時表示，不認同含萊劑的肉品有毒。蘇貞昌說，在安全容許值以下，是安全的，是國際標準。

洪孟楷PO出當年民進黨上街抗議美牛進口的照片，領頭者為如今的蔡英文總統及立法院長游錫堃等人，而抗議布條標題大大寫著「反毒牛、反出賣、反欺騙。」

洪孟楷表示，當年這些人說萊劑等於有毒，所以要反毒牛。當年就是民進黨說萊劑有毒、不能吃，結果現在民進黨又要進口萊豬，這不就是要餵人民吃毒嗎？

蘇貞昌說，反毒大家都反，國際標準出來後，安全容許值以下就不毒。洪孟楷說，請蘇貞昌自己看看照片，這些就是民進黨挑起的，這就是民進黨的雙重標準。

(中時 )