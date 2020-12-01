13年前以「明日博」掀起明日議題的忠泰建設集團，不僅以MOT、明日聚落空間打響頂級家具市場名號，忠泰集團董事長李忠義1日宣佈，籌備三年的忠泰第一個商場「NOKE忠泰樂生活」預計2022年落腳大直開幕，延續忠泰DNA，為了明日美好生活在商業設施預留很大空間，包括自營Nok Nok策展空間150坪，未來更將與台灣蔦屋書店結合創造出非典型商業模式，進行365天策展。

而一手打造明日博、明日聚落、MOT等品牌的忠泰集團副董事長李彥良則強調，忠泰投入商業模式經營已積累13年，自2007年明日博、2008忠泰生活開發引進MOT歐洲知名家具設計椅、並進一步購併北歐櫥窗、晴山家具等，至2016年返北打造明日聚落，選擇深耕30年的大直做為 首家商場也是構建商場的開始，他指出，開出首家非典型商場是必要的拚圖，目前忠泰在大直還有五塊地，不排除規劃第二家商場，且同步在台中亦積極評估下一個商場。

「忠泰樂生活」總營業面積約6500坪，李彥良說，規模不大但以「每日生活」需求來招商，非每日生活的精品類別並不在之內，他特別提到「極光冰場」的開發，不僅要滿足在地每日生活需求，專業訓練冰場未來還會朝向培訓國家溜冰選手方向發展。

忠泰商場開發營運長郭大睿則進一步分析，忠泰集團在大直深耕30年計推案超過20個建案，住戶超過三千多戶，在籌備前期亦經市調發現，大直商圈欠缺的心靈需求與日常奢華，因疫情影響招商延宕超過半年，目前招商率逾四成，其中MOT SELECT、DOMANI、以及與蔦屋書店、極光冰場、Nok Nok策展中心等均屬集團自營約占三成，預計規劃物販比在44%、餐飲3成、娛樂18%等，以目前大直商圈擁有在地居住人口33萬、內科工作人口20萬總計53萬人次來說至少會有105億零售消費產值，但十多年包括美麗華、家樂福、美麗新與去年開店的ATT總計年業績僅65億，忠泰樂生活在大直發揮潛力，估計2022年開幕、年營業額目標15-20億元，預計八年後可回本。

(工商 )