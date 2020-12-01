【現場直播】新增4名境外移入個案，指揮中心召開臨時記者會說明。（中時新聞網）

案678班機座位圖。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案677)、印尼(案678)、英國(案679)及白俄羅斯(案680)移入。

指揮中心表示，案677為菲律賓籍20多歲男性，11月16日來台工作，集中檢疫期間，於11月27日出現流鼻水情形，11月29日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案發病前2日為檢疫期間，亦未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案678為印尼籍30多歲女性，11月28日來台工作，入境時主動通報自11月21日起有頭暈症狀，僅自行服藥未就醫，經檢疫人員評估後安排於機場採檢，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共65人，其中44人為前後二排座位旅客，列居家隔離，21人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，案679為本國籍30多歲男性，長期於英國工作，10月26日出現全身倦怠、流鼻水及鼻塞情形，因症狀未改善，10月28日於英國當地就醫，經檢驗確診武漢肺炎，後續依當地規定自我隔離10天，隔離期間出現嗅味覺喪失情形。個案11月7日隔離期滿後症狀緩解，11月28日返國，入境時無症狀，並主動告知曾確診新冠肺炎，於機場進行採檢，並於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。

指揮中心指出，案680為白俄羅斯籍40多歲男性，持有我國居留證，10月中旬返回母國探親，11月13日再次來台工作，入境迄今無疑似症狀。個案檢疫期滿後，於11月30日由公司安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於今日確診。已掌握個案接觸者共11人，均為醫護人員，其中1人與個案接觸時因僅佩戴口罩及手套，列居家隔離，其餘10人未與個案直接接觸，或有適當防護裝備，列自主健康管理。

案例678因為已經確診又回國，莊人祥表示，確診個案提不出陽性證明，所以12月1日之前還合乎規定，但他不符合的是6月17日公告的確診患者返國兩條件，分別是發病兩個月後症狀緩解，或是要取得兩次陰性證明。

這位發病日超過一個月，症狀緩解，發病也超過十天但也沒取得陰性證明。莊人祥表示，這位民眾回國違反規定，就要依法處置1到15萬元。

指揮中心統計，截至目前國內累計110,685例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含108,969例排除)，其中679例確診，分別為587例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、568人解除隔離、104人住院隔離中。

(中時新聞網)