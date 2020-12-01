市長盧秀燕說，因中央政府不認同有何辦法？想想台灣的未來，尤其是經濟將何去何從？（陳世宗攝）

台中市議員李中1日質詢時指出，中央執政當局為了不知所謂的國家利益，執意進口美國萊豬禍害國民，甚至故意不提台灣無法加入RECP的嚴峻情勢，未來十年台灣可能會逐漸被全世界孤立。市長盧秀燕說，因中央政府不認同有何辦法？全球地球村我們押錯寶，想想台灣的未來，尤其是經濟將何去何從？

李中表示，英國地緣戰略學家麥金德曾在1902年提出「世界島」概念，麥金德認為歐亞非三塊大陸上面的國家屬於核心島，而美洲、澳洲、日本等國家則屬於邊陲，百餘年後，由於中國的崛起以及交通的便利性，世界島的雛形儼然已經成形。

李中說，日前RECP簽訂後，經濟部長王美花粉飾太平，表示台灣受影響的產業只有30％，然而這些產業的從業人員卻佔了台灣勞工的70％，如果未來十年RECP內各國的關稅逐漸降低，我們除了要面對關稅障礙外，還有其他的非關稅障礙，例如我們的商業人員通關一定會比會員國複雜，台灣的競爭力將在「溫水煮青蛙」的情況下逐漸喪失，勞工的薪資不僅無法增加，甚至還有可能下降。

李中指出，最近因美國亂印鈔票，所以熱錢到處亂竄，新台幣也面臨升值的壓力，新台幣兌換美元的28.5彭淮南防線還不知道能守多久；但我們的中央政府不譴責美國不道義的作為卻拚命抱他們大腿，不僅花大錢買舊款飛機，甚至於還在全民反對的情況下，堅持要進口含有萊克多巴安的豬肉，最終就算能開始談BTA，美國的貿易也才佔14％，但我們和RECP成員國的貿易比重卻超過70％，民進黨中央政府是否為了國家利益一看便知。

李中憂心表示，不管是RECP或者CPTPP，我們現在是找不到任何一個籃子可以放台灣這顆雞蛋，如果執政當局繼續裝睡，刻意不處理兩岸問題，甚至製造兩岸衝突，那顯而易見的，就是台灣將會被全世界孤立，「台獨」將成為「台孤」。

(中時 )