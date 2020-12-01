記憶體品牌宇瞻(8271)與威聯通QNAPR攜手參加台北資訊月，共同展示多款網通及儲存裝置產品。看準消費者對儲存裝置的需求日漸提升，宇瞻推出NAS專用SSD(固態硬碟)，瞄準中小型企業或影音工作者。

2020台北資訊月將在12月2日至12月6日於台北世貿一館開展。宇瞻科技今年看準5G物聯網時代來臨，遠距商機以及大量資料的儲存需求湧現，推出專為網路儲存設備(NAS)量身打造的固態硬碟，結合高耐用性、高效能、高可靠度、以及無雜音等優勢，特別適用於中小型企業及影音工作者。Apacer將於台北資訊月與QNAPR共同展示多款網通及儲存裝置產品，現場將提供NAS SSD購買特惠價。

為因應NAS系統全年無休的使用環境，Apacer嚴選高耐久性NAND Flash，使用壽命比一般款SSD長達三倍以上。另一方面，QNAPR近期推出多款企業級NAS，採用ZFS檔案系統的QuTS hero作業系統，搭配宇瞻的NAS SSD可壓縮資料，並優化SSD效能表現與壽命，達到產品加乘的效果。

宇瞻NAS SSD提供2.5吋PPSS25 SSD及M.2 2280(PPSS80 SATA III & PP3480 PCIe)兩種外型規格，並已通過威聯通、華芸等知名NAS廠商測試，可相容其中小型企業及家用型NAS系統。

(時報資訊)