一位蔡姓男子在今年1月間前往宜蘭羅東夜市知名的「羊舖子當歸羊肉湯」用餐，但因不滿店家不賣半碗滷肉飯，竟怒打業者成傷、大力砸店，更拿出改造手槍，將槍口對準老闆夫婦並說「不要再開店，再開給我試試看」等，並對著隔壁攤位的鐵門開一槍，法院審後日前依法判4年6月。

據判決書指出，蔡姓男子今年1月14日凌晨前往羅東夜市知名店家「羊舖子當歸羊肉湯」消費，向業者要求買半碗滷肉飯遭拒，雙方爆激烈口角後，蔡男竟一時情緒失控，徒手暴打老闆，並動手砸店，到處摔店內物品。

不料，蔡男大鬧一番仍無法平息怒火，隨即返回住宿的飯店地下室，從機車置物箱中取出改造手槍再次返回攤位，蔡男將槍口瞄準羊肉湯的老闆夫婦，出言恫嚇對方，「不要再開店，再開店給我試試看」等，接著就對著隔壁攤的鐵門開出一槍後離去。

案經羊肉湯老闆報警後，蔡男依法遭起訴；宜蘭地院近日審理時，蔡男坦承犯行，酌情後，依槍砲彈藥刀械管制條例，判刑4年，併科罰金4萬，得易科罰金；恐嚇危害安全罪部分，判刑10月，應執行有期徒刑4年6月。

(中時新聞網)