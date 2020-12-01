陳姓女子日前為了看蔡依林演唱會，以1萬元新台幣向1名陌生男子購買兩張門票。未料，陳女入場後發現座位重複，經工作人員調查釐清，這兩張票竟然是周姓工作人員日前遺失的門票。陳女報警，左營警方受理並調查。

左營分局新莊派出所1日說，11月29日晚間6時許接獲32歲陳女報案，陳女表示，當天傍晚她到巨蛋售票區域，等待蔡依林演唱會前釋出門票的機會，此時1名戴著橘色口罩的陌生男子主動攀談，並稱其有兩張門票，因朋友臨時有事不克前往，因此要賣門票。

陳女當時還向該名男子確認這兩張票並非公關票或不得轉售之門票，她開心以1萬元購入2張門票（單張門票原價4900元）。但她入場後，發現門票所標示的座位已有人，雙方請來工作人員釐清，才發現陳女向陌生男子購買的兩張門票竟是工作人員38歲周男於同日下午5時在巨蛋門口所遺失的2張門票。

陳女最後被工作人員請離開演唱會。陳女不甘受騙，報警，並對賣票給她的陌生男子提出詐欺告訴。警方依詐欺案受理，並擴大調閱案發周遭監視器畫面，展開查辦。

警方呼籲，民眾應循官方售票系統訂購票券，網路拍賣或其他管道購買門票，難辨票券真偽，容易受騙，得不償失。對於此案，依刑法第339條詐欺罪，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

(中時 )