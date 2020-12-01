天后王菲前夫李亞鵬最近情場得意，年初和爵士歌手「小王菲」Susie傳分手後，最近爆出和彝族美女新歡「海哈金喜」熱戀。然他兩年前捲入一起欠債案，金額高達4000萬人民幣（約1.7億台幣），最近全案重審，李亞鵬的律師指出，對方律師先前提出李亞鵬的錄音，甚至說出：「需要我趴下都可以」，可見李亞鵬當時是被脅迫。

2012年李亞鵬持股的麗江雪山投資有限責任公司和泰和友聯簽訂合作案，後者投資6000萬人民幣，雙方約定3年期滿後，由泰和友聯先收回4000萬的固定權益收益，然泰和友聯之後未收到這筆金額，便向李亞鵬、李亞煒和中書公司提告，一審李亞鵬方敗訴，上訴二審後仍維持原判。

據《新浪娛樂》報導，當時傳出錄音，李亞鵬疑為了借錢拋下自尊，說：「你們需要一個什麼樣的保障，我給你們一個什麼樣的保障，需要我跪下，需要我趴下都可以」，這段證據在最近三審時被李亞鵬的律師提出，認為李亞鵬當時簽署還款承諾書是被脅迫的，應被威脅才簽字。。

而原告泰和友聯的律師說，李亞鵬在一審前就成為香港居民，此案2015年起訴，至今已5年，「本案適用涉外程序，審限沒有限制，因此理論上會被無限期拖延下去」，又說：「我們向法院提出本案中應當重視誠實信用原則問題，李亞鵬使用失效身份信息應訴，浪費了很多法院人員、律師和當事人的時間」，要求法院懲戒，但法官尚未對此答覆。

(中時新聞網)