英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）即將任滿離職，總統蔡英文今日特別接見唐凱琳，蔡英文感謝她提升台英經貿關係、促進雙邊高層互訪，以及共同對抗疫情，期盼未來也能持續加強台、英在能源轉型等領域的合作與交流。

蔡英文表示，唐凱琳代表從2016年底來台就職以後，經常來總統府交流，是互動非常密切的好朋友。這個月，唐凱琳代表即將離任，今天是最後一次來訪，她感到非常不捨。她要代表政府和人民，感謝唐凱琳代表對於提升台英關係的貢獻。

這4年來，台灣和英國在多個不同的產業建立了更多正式的交流機制，包括台英智慧城市論壇、能源對話及農業對話。唐凱琳代表也促成不少雙邊高層互訪，讓台英交流更加直接暢通。

另外，台英貿易夥伴關係也持續提升、增溫。去年，雙邊貿易總額增加到71億英鎊，台灣已經成為英國在亞太地區的第七大貿易夥伴。上個月，我們剛召開台英經貿對話會議，未來也將繼續打造更強固的貿易和投資關係。

蔡英文指出，台灣和英國也加強合作，共同對抗疫情。我們感謝英國在今年6月支持台灣成功參與「全球疫苗聯盟」(GAVI)高峰會，也期待雙方能一起克服後疫情時代的挑戰。英國強生（Boris Johnson）首相的綠色經濟振興計畫，將是英國在後疫情時代的主要動力。台灣也認同強生首相的觀點：綠色與經濟成長是可以兼顧的，而離岸風電產業也是台英近年來合作的重點。

過去在唐凱琳代表協助下，台灣和英國合作發展本土風電，成立了台灣第一座風能訓練中心，也成就了台灣離岸風電發展在亞洲的領先地位。明年，英國將主辦聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會。上個月，台英曾經就相關議題，召開會議交換意見。希望英國能支持台灣參加明年的大會，讓雙方在能源轉型上持續加強合作。

唐凱琳代表十分關注台灣的2030雙語國家政策，並且跟教育部合作，提升台灣的英語教育。唐凱琳代表對於台灣的協助實在太多，無法一一細數，對於她的用心和付出，蔡英文也再度表達誠摯感謝。

(工商 )