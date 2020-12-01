蔡英文總統今天接見英國在台辦事處代表唐凱琳(總統府提供)

蔡英文總統今天接見英國在台辦事處代表唐凱琳，期盼未來能持續加強臺英在能源轉型等領域的合作與交流。由於明年英國將主辦聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會，她希望英國能支持臺灣參加明年的大會，讓雙方在能源轉型上持續加強合作。

唐凱琳從2016年底來臺就職，近期將離任，蔡英文今天表示，唐凱琳今天是任內最後一次來訪，她感到非常不捨，也要代表政府和人民，感謝唐凱琳對於提升臺英關係的貢獻。

蔡英文指出，這4年來，臺灣和英國在多個不同的產業建立了更多正式的交流機制，包括台英智慧城市論壇、能源對話及農業對話。唐凱琳也促成不少雙邊高層互訪，讓臺英交流更加直接暢通。

臺英貿易夥伴關係也持續提升、增溫。去年，雙邊貿易總額增加到71億英鎊，臺灣已經成為英國在亞太地區的第七大貿易夥伴。上個月剛召開臺英經貿對話會議，未來也將繼續打造更強固的貿易和投資關係。

她說，今年，臺灣和英國也加強合作，共同對抗疫情。我們感謝英國在今年6月支持臺灣成功參與「全球疫苗聯盟」(GAVI)高峰會，也期待雙方能一起克服後疫情時代的挑戰。

英國首相強生的綠色經濟振興計畫，將是英國在後疫情時代的主要動力。蔡英文表示，我們也認同強生首相的觀點：綠色與經濟成長是可以兼顧的，而離岸風電產業也是臺英近年來合作的重點。

她說，過去在唐凱琳協助下，臺灣和英國合作發展本土風電，成立臺灣第一座風能訓練中心，也成就臺灣離岸風電發展在亞洲的領先地位。明年，英國將主辦聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會。上個月，臺英曾經就相關議題，召開會議交換意見。她希望英國能支持臺灣參加明年的大會，讓雙方在能源轉型上持續加強合作。

(中時 )