工研院47年來已培育近500名CEO，培育新創事業再出新招！首度舉辦「工研院創業競賽」，邀知名企業和創投組成黃金評審團，來自工研院南分院的「南方雙電客」，以AI、智慧電網降低耗能耗電的新興商業模式，獲評審一致肯定，拿下首屆冠軍，獎金50萬元。

工研院院長劉文雄表示，特別提供120萬獎金舉辦創業競賽，就是要將新創文化注入工研院研發氛圍中，更延攬知名加速器創辦人及合夥人擔任業師，輔導、幫助研發團隊在2個月加速完成新創最後一哩路，邁向新創舞台。

擔任決賽評審的訊連科技董事長黃肇雄指出，創新科技需要觀察市場趨勢，這次創業競賽正是搭起產業專業創投業師與研發單位的良好橋樑，讓科技研發在一開始就先了解市場需求與定位，才能讓創新科技順利走向創業之路。

橡子園創投合夥人瞿志豪指工研院的創業競賽團隊技術和實力相當堅強，期許在商業化過程中，若能對客戶痛點越了解，對全球通路掌握越高，對市場的掌握就會越成功。

經過激烈競爭，工研院南分院的「南方雙電客」，以預知故障AI診斷模組，協助企業預知配電變壓器故障和健康度，能及早安排檢修，降低停線風險，並針對用電大戶提供智慧微電網系統工程，協助企業落實智慧用電與減少碳排，拿下創業競賽首屆冠軍。

得到亞軍的工研院資通所「APP Carrier」，利用虛擬行動架構技術，提供Android APP遠端操作使用，無須改變使用者習慣，即可達成企業遠端工作，資料不落地的安全需求。

服科中心「OFAI」團隊，以AI倉運決策管管平台提高物流效率，及電光所與資通所跨領域組成的「Lipro」團隊，運用技術開發低成本AR智慧運動眼鏡，並列季軍。

(中時 )