陳女感謝醫護團隊努力，保住自己與女兒的生命。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名37歲陳姓女子相隔13年再迎第二胎，31周在門諾醫院住院安胎時，因持續子宮早期收縮，檢查竟發現，陰道內有約7公分羊水袋，且充滿臍帶，是罕見「臍帶脫垂」，恐阻斷供血胎兒，緊急剖腹後，順利保住母女；醫師提醒，孕婦若有早期子宮持續收縮等狀況，要留意是否為臍帶脫垂，如果不跟時間搶快，可能造成胎兒缺氧、早產、胎死腹中，產婦也可能因大出血而休克甚至死亡。

臍帶脫垂發生率僅有0.1％至0.3％，雖然不常見，但對胎兒危害極大！門諾醫院婦產科醫師吳文綺強調，胎兒藉臍帶從母體吸收營養與氧氣，一旦臍帶掉落在子宮頸口或陰道內，就會造成臍帶血液循環受阻，且超過3分鐘就可能導致胎兒缺氧。

吳文綺說，若無法及時處理，對胎兒腦部會造成永久傷害，嚴重則可能會窒息死亡；臨床上，很少有醫師會去用陰道超音波檢查羊水袋，通常都是等破水後，寶寶心跳下降，窘迫時，才發現臍帶脫垂， 但搶救時間就會有些延遲，因此造成結果大不同。

陳女看著熟睡的女兒說，原以為可自然產，沒想到卻在29週後出現出血情形，經歷2次住院安胎後，31週感到劇烈宮縮，經醫師檢查除了有早產現象，還發現臍帶掉到陰道，是少見危險的「臍帶脫垂」，所幸醫護團隊努力，女兒出生時只有1748公克，經3周住院治療，體重突破2300公克，陳女和丈夫鬆了一口氣「終於可以回家」。

吳文綺提醒，若孕婦有子宮早期收縮的早產現象，或足月卻發生高位破水等，都有可能造成產前臍帶脫垂的危險，因此，羊水問題也不能輕忽，最重要的是做好每一次的產前檢查，避免產婦及胎兒陷入危險。

(中時 )