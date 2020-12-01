杏一醫療（4175）斥資14億元興建的「新智能化物流中心」1日舉行啟用典禮！董事長陳麗如表示，該物流中心以建構大健康產業生態系為理念，將可滿足未來500間門市、每日3000筆宅配訂單需求。

陳麗如說，杏一是台灣第一家導入智能化物流的醫療通路企業。該物流中心是以既有的醫療連鎖通路核心，擴大服務上下游健康產業平台供應鏈。

智能物流中心總樓板面積達8,200坪，且導入新一代「箱式立庫自動倉儲系統(AS/RS)」，結合「智能化」、「動態化」、「跨領域」三項革新，提供兼具高效和服務廣度的智能物流中心，供應涵蓋健保藥局、各類醫療、保健、護理用品的銷售及新零售市場商品等，將可滿足未來500間門市、每日3000筆宅配訂單需求。

杏一副總經理魏子文表示，新智能化物流中心運用大量訂單、品項、數量進行EIQ數據分析，持續優化設備提升營運產值；大健康物流除了導入自動倉儲系統外，同時也正在申請認證符合藥品GDP規範藥倉中。

魏子文表示，新智能化物流中心的啟用除了滿足杏一門市的配貨需求外，未來也提供同業和供應商倉儲、物流的平台服務，期望可以將產業供應鏈上下整合，優化供應鏈讓顧客獲得更大的便利服務，創造杏一、顧客及供應商三贏的成果。

展望未來，杏一了解未來藥局市場的決勝關鍵在物流與數據，新智能化物流中心的建置，結合大數據資料庫及物聯網功能，不僅可以做到急單六小時到貨，也可以讓顧客在任何門市皆獲得一致的醫療用品體驗，有望持續累積更多會員，提升整體獲利潛能。

(工商 )