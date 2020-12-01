11月臺灣採購經理人指數61.2，創下21個月最快擴張速度，等於把過去兩年的低迷全部彌平，在新冠疫情全球一波波之時，台灣製造業出現如此熱度，令人懷疑是否台灣PMI有所失真。

中華經濟研究院長張傳章表示，產業確實有慢慢回溫到正常狀況，原先疲弱的機械、交通等傳產，現在是在恢復到疫情發生之前的水準，而原本就很熱的電子產業，由於歐美疫情再起，加上航運缺櫃導致交貨期拉長，業者正把農曆年的拉貨提前，所以11月電子暨光學產業的PMI仍高掛在60.2，六大產業PMI同時站上強勢擴張，大力推升整體11月臺灣採購經理人指數到近年來的高點。

中經院助研究員陳馨蕙指出，在台灣製造的產品現要出口都遇到航運的限制，「業者都在搶櫃」，原因是今年4月時航運業推出停班跳港計畫，第三季開始執行，結果第三季出現復甦優於預期，且貨輪台灣出口滿櫃、回台灣卻空櫃，貨物無法均等，製造商對此十分警戒，怕會耽誤到交貨期。

中研院經濟所研究員簡錦漢認為，從11月全體製造業經季節調整後之「新增訂單」指數，雖連續4個月維持在60.0以上的擴張速度，但指數回跌1.1個百分點至64.8，這部份看來是健康的。現在製造業的問題，是出在「貨出不去的供應商交貨時間上升」，而不是景氣過熱的疑慮。

就所有產業均等回溫現象，中經院調查11月臺灣PMI，製造業的「未來六個月展望」指數攀升5.1個百分點至63.4，為2020年2月以來最快擴張速度。其中，化學暨生技醫療產業與基礎原物料產業之未來展望指數皆已連續3個月維持在60.0以上擴張速度，11月指數分別續揚9.4與1.8個百分點至71.4與65.6。其中，化學暨生技醫療產業之未來展望指數已攀升至2017年2月以來最快擴張速度。

張傳章指出，廠商回覆展望景氣，「2021年是好的」，但仍要觀察第一季的情況，，明年第一季的不確定性相對較高，第二季後可望回到正常的運作。「整體來說，經濟前景是正面的」，但必須了解，疫情仍有其不確定性，建議大家要「居高思危」。

(工商 )