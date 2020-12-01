勞動部勞動基金運用局國內投資組組長游迺文，涉嫌接受業者不當招待及請託下單，炒作股票圖利特定人士，連帶導致勞動基金今年9月大賠749億元。勞動部長許銘春今天在立法院備詢時表示，當發現投資異常時，就主動調查並將游調職，涉嫌炒股部分也移送廉政署。

民進黨立委莊瑞雄質詢，外界會認為這個弊案光是游迺文一個人不足以成事，媒體報導2017年上半年勞動部就出公文要將他調離現職，轉任風險控管組，游激烈抗拒，後來公文就沒有下文，為何當年沒調職成功，有有力人士介入？

許銘春表示，這份公文在他上任的時候並沒看到，過程並不清楚。但許強調，這個事情勞動部是主動發現他有投資異常，就主動調查、主動調職，有涉嫌部分也主動移送廉政署，勞動部的內部查核機制發現他有問題就做相關作為。

行政院長蘇貞昌也強調，公務員絕對要廉潔自持，任何不法都要嚴以查辦，涉案情節如報導所述，就非常不該。此事勞動部長有向他面報，一發現有問題就調職跟移送，此案目前在偵辦中，一定毋枉毋縱，如有刑責就要嚴以咎責，他也約請部長跟相關部會首長，就基金這麼大，管理機制要隨時檢討，嚴以管控，不能有作奸犯科機會。

(中時 )