堪薩斯皇家隊今（1）日宣布以1年175萬美元簽下泰勒（Michael A.Taylor），明年很可能擔任先發中外野手。他今年29歲，大聯盟7個球季都待在華盛頓國民隊，其中以2017年表現最佳，打擊率2成71、打點53分、全壘打19支，今年打擊率則僅1成96，另有5轟、16打點，球季結束成為自由球員。

泰勒的速度還不錯，2015-18年每個球季都有2位數盜成功的紀錄，並以2018年的24盜最多。皇家隊球團總經理摩爾（Dayton Moore）認為泰勒擁有不錯的爆發力和速度，只要改善一些缺點，並給予正常出賽機會，成績應該會有明顯進步。

說到缺點，泰勒的最大的毛病就是三振次數過多、四壞球相對太少；而他自己也知道，要想突破障礙只有減少三振。例如避免被對方投手迅速取得2好球，不要追打偏高的球路，還有改變揮棒動作，不要每個球都想敲出長打。

皇家隊雖然對泰勒寄予厚望，但他今年實在表現太差，春訓還會再仔細觀察，如果無法勝任先發中外野手，就會轉為替補外野手。

(中時 )