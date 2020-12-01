美國猶他州沙漠深處的神秘金屬三角柱日前才離奇消失，近日又傳出位在東歐巴爾幹半島的羅馬尼亞也出現另一座類似的金屬三角柱，除了矗立地點更偏僻之外，這座金屬柱上頭還布滿類似手繪的詭異圓圈符號。

東歐巴爾幹半島國家羅馬尼亞也出現神秘金屬三角柱，上頭布滿詭異符號。

東歐巴爾幹半島國家羅馬尼亞也出現神秘金屬三角柱，上頭布滿詭異符號。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）30日報導，矗立在美國猶他州紅岩沙漠中心的高大金屬三角柱，27日才傳出遭「不明人士」移走，羅馬尼亞上周也發現一座類似的高大金屬三角碑。

這座三角柱高約13英尺（約3.9公尺），同樣由三面組成，外表呈現深色金屬色，和猶他州金屬柱不同的是，這座三角碑上頭還布滿類似隨手塗鴉的詭異圓圈符號。

這座神秘金屬柱所在地點一樣偏僻，位在羅馬尼亞北部城鎮皮亞特拉尼亞姆茨（Piatra Neamt）的「Batca Doamnei」山丘（Batca Doamnei Hill）上，距離當地著名的「Petrodava Dacian Fortress」堡壘遺址只有幾公尺遠。Petrodava Dacian Fortress堡壘遺址據信是在西元前82年至西元106年之間所建立。三角碑的其中一面面向有當地「聖山」之稱的「Mount Ceahlau」。

Local mayor says there is 'no reason to panic' after strange object appears on a hillside outside Piatra Neamt in the north of the country https://t.co/eoGYcoTmLW — The Telegraph (@Telegraph) December 1, 2020

這座金屬碑是在11月26日被人發現，羅馬尼亞官方目前仍不清楚是誰建造了這座金屬碑，當地文化與遺產官員喬莎努（Rocsana Josanu）表示，當局已經開始研究這個金屬柱的「奇特外型」，她強調金屬柱所在地點屬於私人土地，不過也因為附近有考古遺址，所以整個區域都列入保護區，她說任何人要在這片土地上安置建物，都必須事先取得當地政府許可，之後也必須獲得羅馬尼亞文化部批准。

美國猶他州紅岩沙漠深處上月中才被當地官員偶然發現一座約2個成人高的高大金屬碑，不過27日晚間金屬碑就離奇消失，至今下落不明，猶他州官員發布聲明，指出不明團體移走了金屬碑。

美國、羅馬尼亞相繼出現神秘金屬碑，外星人來訪地球的論調再起，許多人將這些神秘建築和1968年經典科幻電影《2001：太空漫遊》（2001：A Space Odyssey）相比擬，電影中也有一座宛如石碑的黑色石板，這座黑色石板是外星人用來調查銀河星系的工具。

不過不只猶他州及羅馬尼亞，近20年前的新年，美國西雅圖的麥格努森公園（Magnuson Park）就曾出現一座高大金屬柱。

"On the morning of January 1, 2001, Magnuson Park visitors discover a metallic monolith atop Kite Hill. The oblong object measures approximately three feet wide by nine feet tall..."https://t.co/iHFqrJ07oB pic.twitter.com/Hno8Y0mhz1 — Ro est chez elle (@Rochelle) November 30, 2020

神通廣大的美國網友利用Google地圖衛星照片比對，發現猶他州的神秘金屬柱最早可能於2016年就矗立在那裡，不過當地公共安全部官員斯特里特（Nick Street）表示，金屬碑可能40、50年前、甚至更久以前就在那裡了，因為金屬碑所使用的材質並不會隨著時間分解。

藝術圈盛傳猶他州神秘金屬碑可能出自已故美國雕刻家約翰．麥克拉肯（John McCracken）之手，不過上周美國重量級畫廊卓納畫廊（David Zwirner）的發言人出面駁斥傳聞，指出金屬碑並非麥克拉肯的作品，可能是其他藝術家在向麥克拉肯致敬，不過隨後卓納畫廊又發布聲明，暗示金屬碑確實是麥克拉肯的作品，意味金屬碑可能矗立在沙漠中長達10年之久。卓納畫廊也不諱言，「畫廊對此看法分歧。」

(中時新聞網)