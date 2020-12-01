50歲陳姓男子，因事業經常要應酬，發福小肚微凸，最近發現胸口灼熱的厲害，此症狀每個月都發生好幾次，到榮總新竹分院胃腸科檢查是胃食道逆流，經藥物、生活作息和飲食調整「三管齊下」後，幾個月沒再復發。

竹榮肝膽腸胃科醫師蔡志奇說，胃食道逆流是國人常見的消化性疾病之一，據統計約每4人就有1人有胃食道逆流，因嚴重程度和發生頻率不一，到門診就醫的只有少部分人。

胃食道逆流的症狀包括胸口灼熱感、胸悶、胸痛，也能造成食道外症狀像是喉嚨痛、聲音沙啞、咳嗽、氣喘等，一般症狀符合就可下診斷和用藥。

蔡志奇並說，有不少民眾因為胃食道逆流就診，被安排胃鏡檢查逆行性食道炎之外，還可以看有無胃發炎、潰瘍、腫塊等情形，事實上胃食道逆流病患除使用離子幫浦抑制劑外，生活作息和飲食調整也很重要。

蔡志奇建議胃食道逆流患者，生活方面要避免吃宵夜，不要吃完東西後馬上躺下，三餐盡量定時定量，避免過多甜食、咖啡因類的飲料，此外，體重過重也會增加胃食道逆流的機會。

蔡志奇指生活作息、飲食適整、藥物使用「三管齊下」，才能遠離胃食道逆流。如果患者生活作息和飲食都正常，藥物也有在吃，但還是出現胃食道逆流症狀，則需要到醫院做食道酸鹼值檢測和食道壓力測試，以鑑別診斷是否有其它疾病。

(中時 )