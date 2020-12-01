舞王團隊2011年曾在花蓮夏戀嘉年華表演「舞動世紀」，花蓮縣長徐榛蔚今年得知再度來台消息後，要求文化局和主辦單位聯繫，邀請國際頂尖藝術團隊將高水準表演帶到花蓮。（羅亦晽攝）

愛爾蘭踢踏舞火焰熱潮伴隨公益席捲花蓮！經典踢踏舞劇《火焰之舞》12月將環台巡演，12月16日首度到花蓮小巨蛋演出，花蓮縣府考量疫情讓各大社福團體面臨善款縮減，提出「捐款社福換門票、看火焰之舞做公益」，釋出150張貴賓券，民眾捐款指定社福團體兌換，幫助弱勢度過寒冬。

舞王團隊2011年曾在花蓮夏戀嘉年華表演「舞動世紀」，花蓮縣長徐榛蔚表示，這次再度來到台灣，立即要求文化局和主辦單位聯繫，邀請國際頂尖藝術團隊將高水準表演帶到花蓮，花蓮場次票價最低800元到最高4200元，2671張票已賣出逾1400張，3800元以下幾乎售罄，銷售情況熱烈。

徐榛蔚說，然而今年因疫情影響，造成觀光不景氣，經濟崩盤，更對社福團體募款造成極大衝擊，因此將150張視野最好的貴賓券作為公益票，將愛心送到社福團體。

踢踏舞王麥可．佛萊利改良愛爾蘭傳統踢踏舞，10多年來掀起全球踢踏浪潮，吸引許多舞者加入，其中「火焰之舞」主要由旗下菁英舞者組成，同時也是舞王著名巡迴表演；今年為「火焰之舞」第5次訪台，將在台中、台北、高雄、彰化和花蓮巡迴演出，花蓮是東部唯一場次，近百位舞者的龐大陣容，將以精湛踢踏舞技震撼全場。

花蓮縣文化局局長吳勁毅表示，憑今年12月1日到15日，捐款43家指定社福機構收據正本，即日起至15日周一到周五上午8點到晚間6點，到文化局表演藝術科（演藝堂內）兌換價值4200元的貴賓券，每5000元換一張，每人或每單位最多兌換4張，共150張換完為止，指定社福機構可上文化局網站查詢。

(中時 )