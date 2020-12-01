台中市「交通卡」預計2021年上路，台中市民每人限綁1張電子票證以享受交通優惠，電子票證龍頭悠遊卡熱情參與，除了回饋加值金外，還可抽iPhone 12等大獎。聰明的台中市民要把握機會。

台中市將自2021年起實施新的公車優惠政策，包括台中市民、市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生，只要綁定電子票證，即可續享10公里內免費、超過10公里車資上限10元優惠。

悠遊卡公司響應台中市政府交通新政策，12月1日起至12月31日止，凡綁定悠遊卡為台中市交通卡，完成靠卡註記後可享88元回饋(需登錄、限2萬名)，再抽iPhone 12(共10名，規格為128G，顏色隨機出貨)、三星S20+(共10名，規格為128G，顏色隨機出貨)及悠遊付儲值金1萬元(共20名)。

自12月1日開始，符合資格者，平日上班時間可到陽明、新市政大樓、29區公所、戶政事務所申請綁卡，上班時間以外則可到6處捷運車站（松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶、烏日）及全市26處圖書館申請綁卡，假日再增加3處圖書館（新社、外埔、石岡）提供綁卡服務。

(科技)