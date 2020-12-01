針對沒有列入一期作停灌補償的區域，南市府農業局祭出3大措施因應。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

一期作停灌補償於12月1日開始接受申請。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

農委會日前公布明年嘉南地區一期稻作停灌休耕，範圍包括曾文、烏山頭水庫灌溉區，但台南沿海的佳里、西港、學甲、七股、將軍及北門等區農民，卻抗議未列入停灌補償。對此，台南市政府農業局表示，雖然沿海地區非屬此次停灌區域，但仍將透過推動節水及蓄水設施、現金救助及低率貸款、擴大服務灌區等3大措施因應。

農委會日前公布明年台南第一期稻作停灌區，範圍包含新營、柳營、白河、後壁、東山、下營、六甲、官田、新化、麻豆、鹽水等11個行政區，共計1萬1434公頃，但台南市議員蔡蘇秋金卻在臉書上認為，佳里、西港、學甲、七股、將軍及北門等區也應該加入停灌補償。

對此，南市府農業局表示，上月30日曾在農糧署南區分署舉行的「嘉南地區110年第1期作停灌稻作產業救助措施說明會」中爭取加入，但由於農委會公告停灌區域為曾文、烏山頭水庫灌溉區，其餘屬攔河引水供灌區、仍有供灌，因此並不屬此次停灌區域。

不過，農業局表示，非曾文、烏山頭水庫灌溉區，雖然未納入停灌補償範圍，但市府會針對非停灌區域採取3項措施，包括推動節水及蓄水設施、現金救助及低率貸款、擴大服務灌區。推動節水及蓄水設施方面，將配合農田水利署嘉南管理處各工作站，辦理管路灌溉補助提高水資源利用率；現金救助及低率貸款方面，將針對受天然災害影響的作物，啟動勘查等相關作業，維護農民權益；擴大服務灌區方面，將盤點現有埤塘水源、向農委會爭取擴大農田水路服務灌區。

至於停灌補償，農業局指出，補償不種稻，辦理翻耕或種植非屬「對地綠色環境給付計畫」的作物（排除大宗蔬菜甘藍、結球白菜及花椰菜）將補助每公頃8.2萬元；種植「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物則補助每公頃9.3萬元。

此外，農委會已於1日開始受理停灌補償，並申請至12月20日，為了簡化停灌補償作業流程，農民攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、農會或金融機構存摺影本及切結書，至附近農田水利署嘉南管理處的各個工作站，即可辦理申請。

(中時 )