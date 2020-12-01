氣質小生范植偉早年以憂鬱氣質、深邃五官走紅，被封為「小梁朝偉」，卻在當紅之際脫口談和舊愛王心凌初夜內幕，使他被女方粉絲罵翻。多年過去，原本將重心放在大陸的他2年前回台灣，他接受媒體專訪，承認這半年來收入只有站台直播活動的酬勞3600元，又問他是否有新戀情？他回：「沒有改變，一模一樣，還是單身」。

范植偉剛出道時演出《美麗時光》、《孽子》獲好評，也曾擔任孫燕姿〈我不難過〉MV男主角，2010年愚人節時他突然曬出自己半裸炸腋毛和王心凌的親暱照，又爆舊愛初夜隱私，使他飽受非議，范植偉當時表示：「這是我對這回憶的最後表述」，還說：「我不害怕面對過去。因為我的過去沒有什麼不好！」

范植偉6月出席「築地市場」電商網路直播門市活動。（圖／中時資料照片）

近年范植偉將工作重心移往大陸，造型也有大改變，從小生變成蓄起鬍子，綁起小馬尾露出光亮額頭的粗曠男子。2年前他回到台灣，據《聯合新聞網》報導，他年初被新經紀公司簽下，當時雙方約定年收入可達50萬元，但到了年末，范植偉透露這半年來只上過一檔海鮮直播，收入僅有3600元。

范植偉表示，後來經紀公司口頭宣布解約，他也十分無奈，最近他轉行到思想學校擔任「小老師」，教導「實踐道」，希望未來能推廣正向思想觀念，問他是否想回演藝圈？他無奈說過去打下的基礎沒受到好的對待，若有電影公司願意接洽，適合的角色上門，他也願意考慮再展身手。

(中時新聞網)