台中市文雅國小學童在麥田撒下小麥種子，宣布為期4個月的系列活動起跑。（王文吉攝）

雅麥季系列活動為期4個月，包括12月撒麥種、1月麥芽糖製作遊程，2月含情麥麥情人月、3月麥田音樂會及麥麥相傳收割祭等。（王文吉攝）

台中大雅有小麥故鄉美稱，欣逢大雅農會百周年，特別擴大舉辦雅麥季系列活動。（王文吉攝）

雅麥季系列活動設計字版模型，民眾逐一排列麥種並澆水，即可長出青綠麥芽。（王文吉攝）

台中大雅有小麥故鄉美稱，欣逢大雅農會百周年，特別擴大舉辦雅麥季系列活動，1日上午邀請學童在麥田撒下小麥種子，象徵歲末年終撒下新年希望，並宣布為期4個月的系列活動起跑，包括1月麥芽糖製作遊程，2月含情麥麥情人月、3月麥田音樂會及麥麥相傳收割祭等。

每年11、12月是大雅小麥播種的時節，稻農利用稻作休耕期種麥，經過冬季生長，次年春末青綠麥田轉為金黃。今年小麥文化節擴大舉辦雅麥季，1日邀請文雅國小學童撒麥，象徵撒下「麥向金榜」的期望，撒下「含情麥麥」新戀情的希望，撒下求子「麥麥相傳」的希望。

麥鄉休閒農業觀光協會理事長張樸勻表示，藉由雅麥季系列活動帶動麥鄉產業發展與地方觀光動能，希望小麥從一級生產的低價收入，開創出二級製造加工的附加價值，進而提升到三級文化商品的高經濟商品，也提升小麥契作農民的產業價值，帶動麥鄉觀光產業發展。

雅麥季系列活動從12月起跑，撒下願望期待豐收，1月推出麥芽糖製作遊程，結合文昌帝君及月下老人，寓意「黏住功名」與「黏住愛情」；2月是含情麥麥情人月，將青麥製作乾燥麥花速送給情人；3月將在金黃麥田舉辦音樂會，以及麥麥相傳收割祭，傳承麥鄉精神。

(中時 )