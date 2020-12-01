比特幣這波凶猛漲勢未歇，昨（30）日最高飆漲到19850美元，重演2017年底瘋炒到逼近2萬點走勢。「末日博士」羅比尼日前連發12篇推文，再度砲轟比特幣遭嚴重操控，且毫無內在價值，投資加密貨幣等同在一個被操控的賭場裡賭博，提醒散戶小心被倒貨，但對沖巨頭古根海姆打算砸5.3億美元買入比特幣信託基金。

CoinDesk報價平台顯示，比特幣30日盤中一度衝上19850美元，突破2017年12月的歷史天價，從10月初的10531美元瘋狂噴出，短短2個月時間，幾乎跳漲快1倍。但上周感恩節（11月26日）從之前高點一度慘跌近3千美元，隨後迅速回神大反彈。

Business Insider報導，11月27日對沖巨頭古根海姆Guggenheim Partners透過美國證券交易委員會（SEC）公告顯示，旗下基金「Macro Opportunities Fund」可能將10%的資產淨值（約5.3億美元）投入比特幣信託基金（GBTC）。該機構除了對GBTC的投資外，不會直接或間接投資加密貨幣。

儘管大型對沖機構投入比特幣，但仍有不少人唱衰，「末日博士」羅比尼表示，比特幣不是一種資產，跟股票、債券、房地產等資產相比，比特幣的內在價值為零，還說，投資加密貨幣等同在一個被操控的賭場裡賭博，呼籲投資者遠離。

他認為，一票有錯失恐懼症的散戶再度湧入比特幣，就像2017年底那樣，當時比特幣從10000美元飆至19000美元，到2019年只剩下3000美元，並警告投資人不要當傻瓜，小心被操縱市場的「鯨魚」（控制絕大部分比特幣資產的帳戶）拉高倒貨，最後只有這些「鯨魚」才是贏家。

市場策略師Michael McCarthy也提醒，交易員們暗示，在比特幣創下歷史新高後，一些持有比特幣的大型機構紛紛獲利了結。

(中時新聞網)