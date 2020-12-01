貴州是有名的產茶大省，貴州氣候濕潤,冬無嚴寒、夏無酷暑、四季分明、雨熱同季。得天獨厚的地理環境以及適宜的氣候,使得貴州省成為大陸茶葉主要產區。茶產業已成為貴州脫貧攻堅的支撐力量、優勢產業的發展龍頭、生態產業的重要抓手。

久安茶園。(圖/蹇金津提供)

久安，寓意“永久平安”。 久安鄉地處阿哈湖上游，依託獨特喀斯特地形地貌及氣候條件，曾被評為“貴州最美茶鄉”“貴州十大古茶樹之鄉”“中國高原古茶樹之鄉”，整個鄉漫衍著54000多株古茶樹。據瞭解，“茶王”的樹齡約在2000年以上，而在久安鄉的54000多株古茶樹中，像“茶王”這樣樹齡超過2000年的古茶樹有19株，樹齡在1000至1500年間的古茶樹有1450株，古茶園正因古茶樹雲集而得名，距今已逾千年歷史。

茶王 枝幹粗壯的古茶樹盤踞在岩石上，巨大的樹冠足足遮蔽了近70平方米的空間。(圖/蹇金津提供)

久安鄉特色茶產業助農增收

久安鄉現代高效茶葉示範園區於2013年規劃建設以來，現已建成集標準化茶葉種植、古茶樹保護與研發、出口茶葉加工、抹茶加工、食用菌種植、茶旅一體化示範於一體的示範園區，在政府的正確領導下，引進了貴州貴茶有限公司等10家企業入園發展。在久安鄉建成2萬畝精品茶園，輻射帶動久安及周邊農民發展高標準茶葉種植，依託生態資源，促進生態茶區建設，努力踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，為久安鄉實現“百姓富、生態美”做貢獻。

久安茶園。(圖/蹇金津提供)

久安鄉茶文化非物質文化遺產傳承人項朝富先生說，地處阿哈湖上游的久安鄉，曾經是個產煤鄉鎮。2010年，久安鄉開啟了“種茶”轉型發展的致富新路，打造了現代高效茶葉示範園區，帶動了久安村的農戶發展茶葉種植產業。目前，茶園已帶動全鄉三分之二的農戶從事茶產業，每年季節性就近轉移勞動力3萬人次以上，讓當地百姓感受到了發展帶來的實惠。

久安鄉茶文化非物質文化遺產傳承人 項朝富先生。(圖/蹇金津提供)

下一步將著力推動茶旅一體化發展，實現產業融合。圍繞“茶區變景區、茶園變公園、茶山變金山、茶農變富農”的建設藍圖，公司將對貴陽花溪久安茶園進行茶旅一體化規劃。逐步打造集觀光遊覽、休閒避暑、茶文化體驗、戶外運動於一體的茶文化旅遊休閒度假區，著力推進貴陽市全域旅遊發展。

(中時新聞網)