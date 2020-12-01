富達投信亞太區投資長Paras Anand發表最新對2021年亞洲市場前景的看法，Paras Anand的三大亞洲經濟優勢觀點：一、亞洲經濟體較西方各國更具韌性，因亞洲控制疫情相對較佳且具有不同的資本主義模式。二、亞太區內企業獲利受惠於區內更高的穩定性、更緊密的區內經濟依存度和區域經濟正成長，以及美元匯價偏弱。三、亞洲在永續發展議題上取得重大進展，包括區內主要經濟體承諾致力實現零碳排放等。

至於亞洲的投資機會，根據富達國際分析師調查，中國經濟將率先從疫情中復甦，中國大陸有望成為在2020年及2021年全球少數國內生產總值（GDP）呈現正成長的地區。在這次疫情危機，亞洲地區包括日本，都證實其經濟具有更強勁的韌性，企業獲利預測也有望於2021年保持強勁成長。

在產業方面，中國內地電子商務原就在高速增長，因疫情爆發使得發展步伐因進一步加快，並且中國數位化領域持續拓展，創新項目也在增力。區內的製造業亦已從疫情期間一度封城的影響中復甦，市場對部分商品的需求正在提升，同時對部分國家如德國的出口產品需求亦見上升趨勢。

在制度面，近年中國透過合格境外機構投資者（QFII）制度及互聯互通機制，逐步對海外投資者開放其境內股市及債市。海外投資者於中國境內市場的參與度持續提升。中國大陸雖進一步放寬了對資金流入的管制，但在貨幣政策上並不隨美國FED降息，這促使更多全球的基金增加在中國市場的資產配置。在美元匯價疲弱情況下，殖利率偏高的中國債券對著重收益的投資者而言，顯得別具吸引力。

(時報資訊)