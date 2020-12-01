A姓女子去年12月底與男友吵架、冷戰後為了解悶，與男友的麻吉B男去釣蝦場及卡拉OK飲酒狂歡，當場就最醉倒在現場。B男卻見有機可乘，隨後將女方撿屍回家性侵，當女方清醒時質疑時，B男竟說「妳昨晚不是很騷嗎？這樣剛好而已，再來一次應該沒有什麼問題吧！」，接著用暴力手段二度性侵導致A女事後罹患嚴重憂鬱症，法官審理後將B男重判7年6個月，仍可上訴。

根據判決書記載，A女表示因男方是男友的朋友，108 年12月28日因與男友吵架冷戰，男方就約她去釣蝦場喝酒聊天，當時在釣蝦場時就喝醉了，又和大家一起坐計程車到卡拉OK店，但因為當時自己已經喝醉，認為B男才是可以信任的，才請求他帶她回家。

但是A女隔天醒來後，發現自己與B男全裸躺在床上，且下體流出分泌物，當下感到很恐慌，未料對方還說「欸，妳昨天晚上很淫蕩啊，原來妳那麼騷啊」、「昨天晚上是不是很爽？」，讓她當下聽到這些齷齪的話很不舒服。

A女又質問B男，為何沒有直接帶她回去男友家?但是B男卻說「妳昨晚不是很騷嗎？這樣剛好而已」，並說「妳昨晚不是很淫蕩嗎？那現在再來一次應該沒有什麼問題吧！」，而要求再次跟他發生一次關係，A女百般阻撓下，仍遭男方性侵還將精液射在臉上。

A女盛怒之下立刻就去驗傷、報案。但因自己原本就罹患憂鬱症，而使得病況更加嚴重，睡覺時完全不能關燈、關窗簾一定要有人陪伴，甚至只要身處暗處，就會開始大哭，無法入眠

法官審理後認為，男方為一逞私慾，竟不顧告訴人之信任及其意願，對告訴人為乘機性交、強制性交等犯行，侵害告訴人性自主法益，且於第二次侵害時，以淫穢言語羞辱告訴人，造成告訴人身心痛苦，所為應予嚴厲譴責，甚至犯案後企圖串證，絲毫無悔意，依妨害性自主罪判處有期徒刑7年6月。可上訴。

(中時新聞網)